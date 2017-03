Eesti loodusajakirjade uus tegevjuht on Riho Kinks

Märtsis asus MTÜ Loodusajakiri uue tegevjuhina ametisse Riho Kinks. Enne loodusajakirjade juurde siirdumist töötas ta pikka aega Eesti Ornitoloogiaühingu hariduse ja teavituse

spetsialistina ning oli Eesti Keskkonnaühenduste Koja koordinaator. „Ajakirjad Eesti Loodus, Eesti Mets ja Horisont on tuttavad mitmele eestlaste põlvkonnale. Need on kõige pikema ajaloo ja traditsiooniga omamaised loodus- ja teadusajakirjad. See on suur au ja vastutus püüda hoida nende kvaliteeti jätkuvalt kõrgel tasemel ja tagada, et need kestaksid veel aastakümneid“, lausus uus tegevjuht Riho Kinks.

MTÜ Loodusajakiri annab alates 2001. aastast välja ajakirju Eesti Loodus, Eesti Mets ja Horisont, 2015. aastani ajakirja Loodusesõber; samuti venekeelset kogumikku Gorizontõ Estonii, artiklikogumikku Lehed ja tähed ning Looduse raamatukogu väljaandeid. Ajakiri Eesti Mets on ilmunud vaheaegadega ja erinevate nimede all alates 1921. aastast, Eesti Loodus 1933. aastast ja Horisont 1967. aastast. Eesti Looduse ja Eesti Metsa väljaandmist toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus, Horisondi ilmumist toetab Haridus- ja Teadusministeerium.

Senine tegevjuht Triinu Raigna jätkab tööd projektijuhina e-Riigi Akadeemias.