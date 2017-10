Eesti Looduse fotovõistluse tähtaeg on 1. november

Ajakirja Eesti Loodus fotovõistluse võistlustöid saab esitada 1.novembrini.

Võistluse tingimustega saab tutvuda ja fotosid üles laadida veebilehel http://www.loodusajakiri.ee/eesti-looduse-18-fotovoistlus-2017/.

Eesti Looduse fotovõistlus on Eesti üks suuremaid loodusfotode konkursse. Tänavu kevadel välja kuulutatud 2017. aasta võistlus toimub juba 18. korda. Osaleda saab kuni 16-aastaste noorte ja täiskasvanute kategoorias. Mõlemas kategoorias valitakse välja parimad looma-, taime- ja seenefotod ning jagatakse ka palju eriauhindu. Noorte kategoorias antakse auhindu ka aiataime, kodu- ja lemmiklooma piltide eest. Iga võistlustöö juurde tuleb esitada ka lühike lugu, kus ja kuidas pilt on saadud ja kes on pildil. Võistluse piduliku lõpetamise ja võitjate väljakuulutamise aeg ja koht antakse teada novembris.

Eesti Looduse fotovõistlust toetavad auhindadega paljud asutused. Kui sul on soov ja võimalus toetada võistluse piduliku lõputseremoonia korraldamist, võta meiega ühendust.

Lisateave:

Toomas Kukk

toimetus@el.loodus.ee

742 1143

518 9420