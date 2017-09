Eesti Metsa sügisnumbris raierahust

Trükist on ilmunud ajakirja Eesti Mets sügisnumber, kust leiab huvitavaid ja päevakajalisi kirjutisi metsaelustiku kaitse ja metsamajandamise vallast.

• Ehkki käes on sügis, kõneleb Eesti Mets kevadsuvisest raierahust. Kas vajalik oleks vastav seadusesäte või saaksid metsamehed ka heast tahtest kokku leppida, et lindude pesitsemise ajal metsa ei langetata? Kas täielik raierahu on üldse vajalik? Ja kui on, siis kui pikk periood tagab lindudele kaitse?

• Viie aasta pärast ei tohi metsa langetada enam ükski langetustraktorijuht, kel puudub kehtiv neljanda taseme kutsetunnistus. Miks on niisugune nõue vajalik? Ja kas kutseta metsamasinistid peavad nüüd kooli minema?

• Erikute metsandusperekond on ehe näide selle kohta, et metsamehegeen võiks tõesti olemas olla. Ülo, Ain, Mart, Ants, Maie ja Ursula Erik arutlevad oma või pereliikmete ametivalikute üle. Miks on läinud nii, nagu on läinud.

• Erametsaliidu parimate metsamajandajate võistluse eriauhinna pälvinute sekka on tänavu valitud Raplamaa sindlivabriku juht Karl-Hendrik Lister. Uurime, miks on just temast saanud pika vaatega metsakasvataja tiitli omanik.

• Biotoodete ekspert Peter Axegård räägib puidu rafineerimisest; vaatame, milliseid esemeid meisterdab Monika Hint põdra lõualuust; heidame pilgu maailma metsandustrendidele ja muule põnevale.

Eesti Metsa värske number on saadaval ka Loodusajakirja e-poes!