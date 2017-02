Horisondi 2016 Enigma aastaauhind Kevin Väljasele

Nimi I II III IV V VI Kokku Traks, Kuldar 5 5 6 5 6 6 33 Väljas, Kevin 5 5 6 5 6 6 33 Jaanimägi, Vladimir 5 4 6 4 6 6 31 Padari, Allar 5 4 6 5 5 6 31 Schultz, Gert 4 4 5 5 6 6 30 Sõlg, Anti 4 6 6 16 Lausmaa, Toomas 3 6 6 15 Reimets, Meelis 5 4 6 15 Väljamäe, Heldur 5 6 11 Lind, Ants 6 6 Lõhmus, Aira 6 6 Orav, Marko 6 6 Talumaa, Ants 6 6 Meos, Priit 5 5 Rebenits, Silver 5 5 Sepp, Margot 4 4 Herkül, Raimo 3 3 Pruul, Tiit 3 3 Sõnajalg, Jaak 3 3

Horisondi 2016. a. kuuenda numbri iga ülesanne andis kaks punkti. Kõik ülesanded lahendasid õigesti ja 6 punkti teenisid Vladimir Jaanimägi, Toomas Lausmaa, Ants Lind, Marko Orav, Allar Padari, Anti Sõlg, Gert Schults, Kuldar Traks, Heldur Väljamäe ja Kevin Väljas.

Aasta üldkokkuvõttes jätkus peale seda, kui Kuldar Traks vaidlustas teise vooru 4. ülesande eest Kevin Väljasele antud punkti; nendevaheline pinev võistlus kuni võrdse lõpuni. Paraku esitas omapoolse protesti peale punkti äravõtmist ka Kevin Väljas, Horisondi 3. numbris esitatud lahendus on tõepoolest vigane; aga neid vigu ei teinud mitte Kevin Väljas, vaid hoopis Tõnu Tõnso, kes üritas Kevin Väljase suhteliselt kehvakvaliteedilise ilma selgitustega joonise ja ainult kümnendlähendina teele saadetud õige vastuse abil avaldamiskõlbuliku lahenduskäigu kirja panna. Kevin Väljas saatis seejärel teele oma täieliku lahenduskäigu koos suurema joonisega. mille puhul punkt D asub ristküliku keskjoonest veidi vasakul pool.

See ligikaudne tulemus oli Kevin Väljase esialgses kirjas.

Kevin Väljase täielikku lahendust võib näha allpool.

Lool on lahendajate jaoks kolm õpetlikku iva. Esiteks – täielike lahenduskäikude ärasaatmine on paljude ülesannete puhul hädatarvilik; sest muidu võib lahenduse kontrollimisel teie mõte jääda arusaamatuks. Teiseks – joonis peab olema nii hea kvaliteediga, et joonise lugemisel vigu ei tekiks. Kolmandaks – täpne (vajaduse korral irratsionaalarvuline) vastus on alati parem ligikaudsest kümnendlähendist.

Mis puutub aga lahenduste kontrollimisse ja nende ajakirja veergudel esitamisse, siis siin tuleb ülesannete koostajal omale tuhka pähe raputada – stalinliku “usalda, aga kontrolli” asemel oleks õigem öelda Lenini kombel kolm korda: “Kontrollida! Kontrollida! Kontrollida!”

Peale arutamist leidsime, et 2017. aasta üldvõitja auhinna võiks saada Kevin Väljas, 6. vooru auhinna aga Kuldar Traks. Mõlemad mehed on juba aastaid kõige paremate “Horisondi” ülesannete lahendajate hulgas olnud, Kuldar Traks on varem ka üldvõitjaks tulnud, Kevin Väljasel polnud see seni veel õnnestunud.

Aastauhind on 100 euro eest raamatuid Tallinna ülikooli kirjastuselt.

Kevin Väljase lahendus: