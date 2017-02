Kuus põhjust vaadelda aialinde

27.-29. jaanuarini toimub Eestis kaheksandat korda talvine aialinnuvaatlus. Linnuvaatluse koordinaator Aarne Tuule kirjutab meie jaanuarikuu ajakirjas pikemalt aialinnuvaatluse ajaloost ja sellest, kuidas igaüks saab oma koduaias või -pargis harrastusteadusega tegeleda.

Siinkohal toome ära kuus põhjust, miks võiks aialinde vaadelda.

Talvine aialinnuvaatlus on:

-lindudele kasulik, sest saame teada, kuidas neil läheb;

-õpetlik, kuna õpime tundma uusi liike;

-põnev, sest isegi kõige igapäevasemad linnud on erilised;

-tervislik: sunnib mõneks ajaks tõstma pilgud kuvaritelt;

-tasuta, kuna binokkel ja muu varustus ei ole kohustuslik;

-kvaliteetaeg, sest saad veeta tunnikese koos sõprade või perega.

Soovitusi algajale aialinnuvaatlejale:

-Vali hea nähtavusega koht, kust paistab lindude toidumaja ja selle ümbrus! Võid vaadelda ka toast, akna kaudu.

-Kui sa ei ole veel linde toitnud, kuid plaanid seda teha, pane toit välja vähemalt nädal enne aialinnuvaatlust, siis leiavad linnud uue koha üles.

-Soovi korral jälgi linde iga päev: nii hakkad eristama eri isendeid ja märkad, et igal liigikaaslasel on oma iseloom.

-Kutsu kampa sõbrad ja vanemad! Nad on kindlasti tänulikud, et saavad helendavate ekraanide asemel jälgida ehedat loodust.

-Loe aialinnuvaatluse juhendit ja tee soovi korral vaatlust kõigil kolmel päeval! Siis saad ise valida, millise tunni kohta tulemused ära saadad.

-Sisesta oma vaatlusandmed veebilehel www.eoy.ee/talv.

Abistava vaatlusankeedi leiab ka jaanuarikuu Eesti Loodusest! Paberajakirja ankeedis on salu- ja põhjatihase pildid vahetusse läinud. Parandatud vaatlusankeedi saad alla laadida siit.