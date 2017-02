Limo luidete müstilised augud

Mullu suvel leiti Ruhnu saarelt Limo rannast salapärane silindrikujuline auk: nagu oleks keegi luiteliiva seest toru või palgi välja tõmmanud. Selle tekke kohta ei osatud tükk aega mõistlikku seletust leida. Küsimuse aitas lahendada teine sarnane auk, mille seinas oli näha vaigukihiga kaetud männikoor – vaik ei lasknud puidul kõduneda. Praeguseks on selge, et tegu on omal ajal tuiskliiva sisse mattunud ja nüüdseks kõdunenud puutüvede jäljenditega. Limo luidete alal on varem kasvanud männimets, mis on võimsate tormide käigus hävinud. Kas torm oli tüved murdnud enne või pärast liiva pealekannet, on praegu raske selgitada.

Õhku jääb küsimus, miks need augud on nüüd äkki nähtavale tulnud. Tõsi, mitmed varem avanenud ja praeguseks kinni vajunud augud on rannal näha. Ja küllap on nii mõnigi tüveauk alles kõdunemata ja seetõttu veel peidus.

Miks need liiva alla mattunud männitüved on nii jäägitult ära kõdunenud, jättes järele perfektsete servadega augud? Miks need augud on äkki liivas avanenud? Nendele küsimustele ei ole siiani vastust. Head lugejad, kui keegi oskab anda mõistliku seletuse Limo luidete aukude kohta, siis palun saatke kiri toimetaja Helen Külviku aadressil helen.kylvik@gmail.com.