Eesti juubeli aasta puu on valitud

Aasta puu tulevasel Eesti Vabariigi juubeli aastal on laukapuu (Prunus spinosa). See teravate asteldega põõsas, teise kaitsekategooriasse kuuluv luuviljaline, on looduslikult levinud Lääne-Saaremaal. Teda on kasutatud ploomi pookealusena ning kaunite õite ja siniste viljade tõttu ilupõõsana, seetõttu on metsistunud laukapuu leiukohti teada ka Eesti mandriosast.

Visa ja vastupidav laukapuu sümboliseerib hästi põhjamaise looduse kargust, eestlaste püsimist ja loodushoidlikku mõtteviisi.

Aasta puud on ajakirja Eesti Loodus toimetus valinud alates 1996. aastast, kui aasta puu oli kadakas. Tänavuse aasta puu on viirpuu, mille tutvustus ilmus Eesti Looduse juuni-juulinumbris. 16. juunil on huvilised oodatud õpperetkele Tartu botaanikaaeda, kus viirpuid tutvustab nende parim asjatundja Ivar Sibul.

Aasta puude kohta saab rohkem lugeda ka kogumikest “Aasta puud 1″ ja “Aasta puud 2″, mille on koostanud Ann Marvet.