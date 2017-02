Rändkivide lugu pildis

Suured kivid püsivad inimelu kestel peaaegu muutumatuna. Seega tundub, et neid on lihtne pildistada: tuleb vaid kohale minna ja ongi tehtud! Kivifotode puhul toimitaksegi väga tihti just niimoodi, kuid siiski ei tasuks seada latti nõnda madalale. Iseäranis nüüd, kus rändrahnud on saanud väärika koha Eesti märgi loos.

Nõuandeid rahnude pildistamise ja kivipiltide valimise kohta jagavad Eesti Looduse veebruarinumbris tuntud looduspiltnikud Arne Ader ja Urmas Tartes.

Sari “Looduse lugu pildis” on Arne Aderi ja Urmas Tartese eestvedamisel ilmunud Eesti Looduse veergudel juba aasta aega. Esimene tööjuhend sellest, kuidas pilte valida, ilmus veebruaris 2016. Lugude sari hõlmab tööjuhendeid fotograafidele, väljaannete koostajatele ja toimetajatele, kuid näpunäiteid saavad sealt kindlasti ka õpilased ja õpetajad ning teised loodushuvilised.

Seni sarjas ilmunud:

2016

veebruar – piltide valimise põhimõtted;

märts – mida tasub jälgida linnufotode valikul;

aprill – kuidas näidata liblikaid;

mai – kuidas pildistada ja valida loomafotosid;

juuni/juuli – kahepaiksed ja roomajad;

august – kuidas teha ja valida elupaikade fotosid;

september – kuidas pildistada ja valida taimefotosid;

oktoober – kuidas pildistada ja valida seenefotosid;

november – kuidas teha ja valida maastikufotosid;

detsember – kuidas teha ja valida põlispuude fotosid.

2017

jaanuar – kuidas teha ja valida allikate, jõgede ja järvede fotosid;

veebruar – kuidas teha ja valida rändrahnude fotosid.

Kõiki ajakirju saab endale soetada nii paberkandjal kui digitaalselt meie e-poes.