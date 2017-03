Nursipalus põrkuvad riigi- ja looduskaitse huvid

Eesti Looduse märtsinumbris on vaatluse all riigi- ja looduskaitse ühitamisega kaasnevad mured. Juttu tuleb Nursipalu harjutusväljast Võrumaal, kus kaitseministri Margus Tsahkna sel nädalal välja öeldud sõnumi järgi laskeharjutusteks vajalikud rajatised igal juhul tulevad. Ometi on aastate jooksul nii kohalikud kui ka loodusvaldkonnas tegutsevad inimesed püüdnud selgitada, et tegu on väga suure loodusväärtusega alaga, mida tuleb sellisena hoida ning mille väärtused kindlasti kannatavad, kui asutakse arendusplaane ellu viima.

Eesti Looduse toimetaja Katre Palo on koondanud kokku Nursipalu harjutusväljaga seotud erimeelsuste ajaloo, tutvustanud piirkonna loodusväärtusi ning ohte, mis arendus kardetavasti võib kaasa tuua. Loe tervikteksti allolevast loost!

