Eesti loodusfotod Vikipeedias

Võrguentsüklopeedia Vikipeedia korraldas koostöös ajakirjaga Eesti Loodus 2016. aasta lõpus seitsmenda pildikogumisaktsiooni HELP („Head Eesti Looduse Pildid“). Eesmärk oli saada Vikipeediasse häid pilte, millel on jäädvustatud kodumaa loodus. Üleskutse mõjul esitati 386 fotot.



Seitsme aasta jooksul on eri autoritelt kogunenud ligi 2900 fotot. „Tulenevalt piltide suurest arvust läbi aastate on neile jäänud nii haruldasi kui ka vähem haruldasi looma-, taime- ja seeneliike, eriilmelisi vaateid kaitsealadelt ning rohkelt ülesvõtteid veekogudest, sooaladelt ja väikesaartelt,“ selgitab kogumisaktsiooni eestvedaja Ivo Kruusamägi Vikipeediast.



Praeguse seisuga on üle poole lisandunud piltidest kasutusel mõne Vikipeedia-artikli juures; sel viisil on illustreeritud üle 4000 artikli. Nii mõnigi foto on arvatud võrguentsüklopeedia parimate loodusfotode hulka.



Sel korral pälvis lisatud fotode eest Eesti Looduse aastatellimuse Kristian Pikner. Ent väärt fotosid Eesti loodusest ja kõigest muust, millest Vikipeedias veel pilte ei ole, oodatakse edaspidigi.

Galerii HELP 2016 fotodest meie FB lehel. Kõik HELP 2016 esitatud pildid. Eelnevate aastate kogutud pildid.