Ei raiugi kõikjal, kuigi võiks

„Ma arvan, et see on täiesti normaalne, metsaomaniku auasi, et mingi jagu metsa jääks metsikuks,“ ütleb Võrumaal 17 hektaril metsa kasvatav Rainer Kuuba. Lisaks aladele, kus raiet teeb, on ta jätnud ka isikliku loodusreservaadi.

Oma metsa Kuuba raiub, teeb ka lageraiet. Lageraielangid on ta müünud kasvava metsana. Harvendusraiet teeb ise, et saada ehitusmaterjali ning et saaks ennast liigutada.

Täpsemalt loe Eesti Metsa talvenumbrist! Kirjutas ja pildistas Vivika Veski.